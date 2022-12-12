Звірства в Україні не можуть залишитися безкарними, зазначили лідери держав "Великої сімки".

Лідери країн "Великої сімки" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії) налаштовані змусити Росію заплатити за руйнування критичної інфраструктури України і притягнути президента Російської Федерації Володимира Путіна до відповідальності.

Лідери країн G7 підтверджують непохитну підтримку і солідарність з Україною в умовах нинішньої російської агресивної війни, вони запевняють, що ця підтримка триватиме стільки, скільки це буде необхідно, йдеться у заяві лідерів, оприлюдненій на сайті Європейської Ради.

"Ми засуджуємо постійні нелюдські і жорстокі атаки Росії, спрямовані на завдання ударів по критичній інфраструктурі, особливо об'єктам енерго- та водопостачання, і містам по всій Україні, та нагадуємо, що невибіркові атаки і атаки на цивільне населення або цивільні об'єкти являють собою воєнний злочин ", - йдеться у заяві.

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Також лідери G7 засуджують тих, хто сприяє веденню незаконної війни Путіна проти України.

"Ми налаштовані допомогти Україні відремонтувати, відновити і захистити її критичну енергетичну і водну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні у задоволенні її потреб для підготовки до зими, продовжимо підтримувати цивільне стійкість України, і ми ще більше зміцнимо наші зусилля під час міжнародної конференції, яка відбудеться 13 грудня у Парижі", - наголошується у заяві.

"Ми налаштовані, що Росія у кінцевому підсумку повинна заплатити за відновлення критичної інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої під час її жорстокої війни", - наголошується у заяві.

Лідери "Великої сімки" відзначають, що не може бути безкарності за скоєні воєнні злочини та інші звірства.

"Ми притягнемо президента Путіна і винуватців до відповідальності відповідно до міжнародного права. Ми повторюємо, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною і що будь-яке застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки", - наголошується у заяві.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що 12 грудня відбудеться дуже важливий саміт "Великої сімки", і Україна в ньому братиме участь. Очільник України зазначав, що будуть новини.

Як країни "Великої сімки" підтримують Україну - що треба знати

Низка держав G7 після повномасштабного вторгнення РФ в Україну надали українській армії високоточну зброю.

Наприкінці липня держави "Великої сімки" погодилися відтермінувати платежі за боргами нашої держави.

Також ці країни ухвалили обмеження ціни на російську нафту.

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