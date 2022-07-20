На п'ятому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну група офіційних кредиторів України, до складу якої входять шість із семи країн Великої сімки (G7), погодилися відтермінувати платежі за боргами України до 2024 року.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті німецького міністерства фінансів.
"Члени групи кредиторів України підтримують прохання про запит згоди (consent solicitation) і настійно закликають власників облігацій погодитися", - йдеться в заяві.
Вони також пропонують інвесторам погодитися на запропоновану Україною реструктуризацію ВВП-варантів.
Зі свого боку, учасники групи кредиторів в якості офіційних двосторонніх кредиторів України вирішили ввести мораторій на обслуговування боргу з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження ще на рік.
"Настійно закликаємо всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів швидко домовитися з Україною про призупинення обслуговування боргу", – йдеться в заяві.
До групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Великобританія і США. Група спостерігачів - Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.
"Велика сімка" має намір:
вжити нових заходів, спрямованих проти російського військового виробництва і ланцюжків поставок;
ще більше обмежити доступ Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, в тому числі до тих, що підтримують російську військово-промислову базу і технологічний сектор;
розширити санкції на сотні російських фізичних осіб і компаній;
підвищити мита на більш ніж 570 груп товарів з Росії вартістю близько 2,3 мільярда доларів;
обмежити участь Росії у світовій торгівлі, зокрема, скоротити доходи РФ від продажу золота (як і анонсувалося раніше).
27 червня 2022 року стало відомо про те, що країни G7 хочуть розширити санкції проти РФ.
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