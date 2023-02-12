Супротивник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на низці напрямків, зазначили у Генштабі.

Російська Федерація в Україні посилює свої окупаційні війська на двох напрямках - Бахмутському та Лиманському.

Російські окупанти зосереджують свої основні зусилля на веденні наступу на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Куп’янському та Новопавлівському напрямках, повідомив у неділю увечері, 12 лютого, у своєму зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі додали, що супротивник активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях захисників України.

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"…Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках…", - зазначається у повідомленні.

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Генштаб ЗСУ вранці 12 лютого повідомив, що ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на тому, щоб вести наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Новопавлівському та Куп'янському напрямках.

Українські воїни дають супротивнику гідну відсіч. Увечері 12 числа стало відомо, що Сили оборони, зокрема, поцілили у склади боєприпасів супротивника та уразили ворожу позицію протиповітряної оборони.

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