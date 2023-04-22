Вороги здійснили по нашій землі низку ракетних ударів, зазначили у Генштабі.

Упродовж доби російські окупанти завдали по території України три ракетних та 24 авіаційні удари.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 суботи, 22 квітня. "Протягом доби противник завдав 3 ракетних, 24 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ударів є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. У Генштабі також наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

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Раніше керівник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що росіяни на сьогоднішній день щонайменше шість разів били по Вугледару авіабомбами ФАБ-500.

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Генштаб ЗСУ вранці 22 квітня повідомив, що росіяни понад 50 разів атакували наших воїнів на Мар’їнському, Шахтарському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Ворожа атаки було відбито.

За даними Генштабу упродовж минулої доби супротивники також здійснили, зокрема, 30 авіаударів та 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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