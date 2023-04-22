Є значні руйнування будинків в місті.

На сьогоднішній день ворог щонайменше 6 разів атакував Вугледар авіаційними бомбами ФАБ-500. Про це заявив начальник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі інформаційного телемарафону.

"Є значні руйнування будинків. Уточнюємо зараз ситуацію щодо постраждалих цивільних осіб за результатами цих авіаударів", - сказав Дмитрашківський.

Він зазначив, що також ворог продовжує штурмувати Мар’їнки та Авдіївку. "Сьогодні в результаті штурмових дій було пошкоджене електропостачання в Карлівці, що спричинило припинення водопостачання в 67 населених пунктів", - повідомив начальник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

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Він зазначив, що ворог далі продовжує штурмувати Авдіївку, намагається завдавати артилерійські удари, застосовує авіацію. За його словами, в місті залишається понад 1800 цивільних людей, зокрема, двоє дітей. Він додав, що людей переконують евакуюватися, але вони відмовляються, хоч майже рік живуть у підвалах.

Він нагадав, що місто Авдіївка з 14 травня 2022 року без світла, без води і без теплопостачання.

Війна новини - що відбувається на фронті

Протягом 21 квітня російські окупанти свої наступальні дії зосередили на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, там за добу було відбито 53 атаки ворога

У ранковому зведенні Генштабу зазначалося, що в епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби відбито атаки противника в районі Мар’їнки. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Вугледару.

Російські окупанти не штурмували Вугледар понад місяць після гучного провалу наступальної операції і розгрому 155-ї бригади морпіхів. Тоді загарбники намагались оточити українських захисників, проте їм це не вдалося. Поновлення "руху" ворога на цій ділянці є початком підготовки агресора до весняно-літньої воєнної кампанії, переконаний полковник СБУ Роман Костенко.

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