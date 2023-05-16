В Україні все ще є агенти РФ, зазначив очільник ГУР МО.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов впевнений, що у його оточенні немає агентів Кремля.

Про це він сказав в інтерв'ю в рамках програми "Різні люди", говорячи про агентурну мережу ворога. Зокрема, відповідаючи на запитання, чи впевнений Буданов, що у його оточенні немає "кротів", він сказав: "У моєму точно немає". За його словами, агентурна мережа супротивника в Україні все ще залишається.

"А от потужність її - це багато в чому виявився міф. Людина, працюючи таксистом, проїжджає і фотографує машини за парканом і відправляє - це теж агент вважається. Але це трошки не те, про що люди зазвичай міркують і думають, коли говорять "агентура Кремля", - зазначив Буданов.

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Боротьба з агентами РФ в Україні - зараз це варто знати

У січні цього року Служба безпеки України повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ - з 24 лютого 2023-го, було розпочато понад 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. За даними СБУ, понад 340 справ проти шпигунів та держзрадників на той час було скеровано до суду.

Пізніше колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж повідомив, що у класичному розумінні серед президентів нашої країни не було російських агентів.

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