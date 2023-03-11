Супротивник, зокрема, здійснив невдалі спроби наступальних дій у Харківській області, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти продовжують спроби наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 суботи, 11 березня. "Основною метою противника досі залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Окупанти зосереджують свої зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Так, на Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурму міста Бахмут, проте українські захисники дають гідну відсіч і відбивають численні атаки російських військ. За даними Генштабу, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив спроби наступальних дій в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області, однак не мав жодного успіху.

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Крім того, на Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігає свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки.

Також протягом цієї доби супротивник безуспішно намагався прорвати оборону українських військ, здійснивши артилерійські обстріли районів низки населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення.

Водночас ворог здійснив невдалі спроби наступальних дій в районах населених пунктів Гряниківка на Харківщині та Спірне Донецької області й, зазнавши втрат в живій силі та техніці, відступив на раніше зайняті позиції.

Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це треба знати

Як повідомляв УНІАН, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий поінформував, що поточної доби ворог на Бахмутському відрізку фронту 157 разів обстріляв позиції Сил оборони України з різних видів артилерії та РСЗВ, відбулося 53 бойових зіткнення. Під час боїв 221 ворог був убитий, 314 зазнали поранень.

Варто зазначити, що загальні втрати росіян в Україні вже становлять приблизно 158 тисяч загарбників. Крім того, ліквідовано багато ворожої техніки, в тому числі 3 458 танків.

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