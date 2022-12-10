Попри зміну тактики, "великих стратегічних рішень" росіяни не вигадали, зазначили в українських Збройних силах.

У районі Бахмута Донецької області російські війська змінили тактику й тепер створюють штурмові загони, які поділяються на групи та підгрупи.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону розповів, що окупанти зосереджують атакувальні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках, щоденно застосовуючи там артилерію, реактивні системи залпового вогню, авіацію, передає Liga.net.

"Ворог змінив тактику. Замість використання ротних батальйонних порядків зараз він створює штурмові загони, у складі яких штурмові групи, а вони вже діляться на підгрупи, які безпосередньо штурмують, а інші прикривають їх вогнем. Ми вивчаємо цю тактику, і на кожну таку воєнну отруту в нас є протиотрута", – сказав Череватий.

Він зазначив, що українські військові ведуть активне спостереження за окупантами й намагаються заздалегідь завдавати ударів по росіянах артилерією та стрілецькою зброєю при їхній спробі наблизитися до наших позицій.

За словами Череватого, попри зміну тактики, "великих стратегічних рішень" росіяни не вигадали. Їхньою метою залишається виснаження українських сил, прорив оборони та вихід "хоч на якісь воєнно-політичні результати".

Провал концепції БТГ у росіян

Як повідомляв УНІАН, за даними британської розвідки, за останні три місяці російські війська в Україні переважно припинили розгортання у вигляді батальйонних тактичних груп (БТГ).

Концепція БТГ відігравала важливу роль у російській воєнній доктрині протягом останніх 10 років. Утім, під час широкомасштабних бойових дій високої інтенсивності в Україні були виявлені Кілька внутрішніх недоліків цієї концепції.

Як відзначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), починаючи з квітня, російські БТГ були деградовані під час різних невдалих або завершених російських наступів. Також свою роль зіграли виснажливі атаки РФ на Київ, Маріуполь, Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Після того як країна-агресор втратила свої БТГ, а разом з ними і свою силу, російське командування намагалося відновити бойову міць і знову створити батальйонно тактичні групи. Однак успіхом це так і не увінчалося.

Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий уже розповідав, що ворог змінив тактику на Бахмутському напрямку, роззосередившись на невеличкі групи. Зокрема, найманці ПВК "Вагнер" створюють невеликі штурмові групи, які намагаються діяти розосереджено, щоб максимально швидко добігати до наших позицій і намагатися проникнути в окопи.

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