У ЗСУ сподіваються, що попри це і на даному напрямку ворога буде відкинуто.

Ворог змінив тактику на Бахмутському напрямку, роззосередившись на невеличкі групи, проте українські військові мають потужну систему спростереження за цими діями.

"Наші артилеристи завдали удар високоточними системами, щоб дещо охолодити їхній запал до оточення наших підрозділів. Там дуже важко, але контрольовано. Є всі сподівання, що і там буде відкинуто ворога", - повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами речника, мужність і зосередженість українських військових змушує окупантів змінювати тактику.

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"На Бахмутському напрямку ми помічаємо, що ПВК "Вагнер" створює невеликі штурмові групи, які намагаються діяти розосереджено, щоб максимально швидко добігати до наших позицій і намагатися проникнути в окопи", - розповів він.

З іншого боку, зазначив Череватий, українські військові мають потужну систему спростереження за полем бою.

"Ми по суті постійно бачимо онлайн поле бою. Уже знаємо, як нам легше відслідковувати ворога", - додав речник.

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Як повідомляв УНІАН, раніше, 28 листопада речник Східного угруповання військ ВСУ повідомив, що на Авдіївському і Бахмутському напрямках російські окупанти щодоби здійснюють десятки спроб штурмів.

29 листопада офіцер батальйону "Свобода" 4-ї бригади Нацгвардії України Андрій Іллєнко розповів, що останніми днями обстріли Бахмута стали інтенсивнішими, ворог стріляє по житлових будинках, знищує місто, але воно і всі основні траси до міста – під українським контролем, про оточення не йдеться взагалі.

На Бахмутський напрямок ворог кинув фактично все боєздатне, що в нього лишилося, але українська армія стоїть дуже міцно.

Експерти вважають, що Бахмут не має стратегічного значення для РФ, проте з політичної точки зору його взяття має показати, що росіяни ще на щось здатні.

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