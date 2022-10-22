20 крилатих ракет та 11 безпілотників українським захисникам вдалося збити.

Сьогодні окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних іранських безпілотників по Україні.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

"Противник знову вдався до масованого обстрілу критичної інфраструктури та помешкань цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом поточної доби окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних БпЛА іранського виробництва "Shahed-136", - розповіли у Генштабі.

Відео дня

Зазначається, що 20 крилатих ракет та 11 безпілотників українським захисникам вдалося збити.

Ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.

Масований ракетний удар Росії по Україні 22 жовтня

Сьогодні, 22 жовтня, зранку російські загарбники масово вдарили по території України, ракети влучили в об’єкти інфраструктури в Рівненській, Черкаській, Хмельницькій, Волинській та Кіровоградській областях.

В "Укренерго" заявили, що масштаб пошкоджень внаслідок сьогоднішніх атак на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

Загалом з 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій.

Вас також можуть зацікавити новини: