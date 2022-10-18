Комплекс успішно інтегрували в систему ППО України.

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіуса дії, який Україна нещодавно отримала від Німеччини, уже став на бойове чергування і продемонстрував перші результати роботи в Україні.

Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За його слова, комплекс успішно інтегровано в систему ППО України.

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"Він має гарні тактико-технічні характеристики, тож сподіваємось отримати більше одиниць IRIS-T від Німеччини. Окрім того, чекаємо на комплекс NASAMS, що також підсилить ППО нашої держави", - зазначив Ігнат.

ЗРК IRIS-T для України

Нагадаємо, напередодні у Міноборони Німеччини повідомили про постачання в Україну першої з чотирьох систем ППО IRIS-T.

7 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з головою комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн питання щодо зміцненню української протиповітряної оборони.

Раніше, військовий експерт Роман Світан розповів, чи допоможуть системи ППО IRIS-T "закрити небо" над Україною.

IRIS-T – зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіуса дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році та призначений для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА.

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