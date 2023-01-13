Наразі в цьому місті тривають бої з російськими окупантами.

Російські купанти не захопили Соледар Донецької області. Заяви росіян про нібито "взяття" міста не відповідають дійсності.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, спростувавши таким чином заяви РФ, пише РБК-Україна.

"Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті", - сказав Череватий.

Водночас він відмовився повідомляти подробиці про ситуацію на цьому напрямку з безпекових причин.

Битва за Соледар - що відомо

Нагадаємо, сьогодні міністерство оборони Росії оголосило про нібито захоплення Соледара. Однак, у Міноборони України це не підтверджують, зазначаючи, шо в місті тривають важкі бої.

Зокрема, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ніч на 13 січня в Соледарі була гарячою, але місто утримують Збройні сили України. За її словами, ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу. Але українські захисники тримають оборону.

Як повідомляв УНІАН, російські війська протягом останніх двох тижнів намагаються масованим штурмом захопити Соледар. Без контролю над цим містом ворогу не вдасться просунутися вглиб Донецької області. Штурмові дії окупанти розпочали 27 грудня.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ситуація в Соледарі дуже складна, але контрольована. За його словами, бойовики "Вагнер" використовували тактику атак хвилями піхоти, в результаті чого вони зазнали величезних втрат. Резніков зазначив, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається показати, що його найманці ефективніші за російську армію. Його цікавить грошова винагорода за захоплення Соледара.

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