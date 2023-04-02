Замість закликів до РФ вивести війська, "прихильники миру" закликають до заморожування конфлікту на російських умовах.

Група німецьких політиків і громадських діячів звернулася із закликом домагатися якнайшвидшого початку мирних переговорів між Києвом і Москвою. Посол України в Німеччині Олексій Макєєв назвав це звернення "чистим цинізмом", пише Tagesschau.de.

У суботу історик Петер Брандт (син колишнього канцлера ФРН Віллі Брандта, який заклав фундамент зближення Німеччини з СРСР і потім Росією), екс-глава німецької конфедерації профспілок Райнер Гофман і колишній депутат парламенту Міхаель Мюллер випустили звернення під назвою "Укладіть мир!" У ньому вони закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца разом з Францією переконати Бразилію, Китай, Індію та Індонезію стати посередниками з метою швидкого припинення вогню в Україні.

"Це було б необхідним кроком для припинення вбивств і вивчення можливостей для миру. Тільки тоді можна буде прокласти шлях до загального порядку безпеки в Європі", - йдеться у зверненні, під яким підписалися кілька колишніх політиків партії Шольца.

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Український посол різко розкритикував це звернення.

"Цей заклик до миру - не першоквітневий жарт. Це чистий цинізм щодо численних жертв російської агресії", - вважає дипломат.

На думку Макєєва, подібні заклики переслідують лише одну мету - "приховати злочини Росії".

"Враховуючи жорстоку російську агресивну війну проти України єдиним можливим закликом до миру є: "Пане Путін, негайно виведіть свої війська з усієї української території!", - підкреслив посол.

Війна в Україні - позиція Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше озвучив офіційну позицію Німеччини щодо переговорів. Він упевнений, що зараз говорити з Путіним безглуздо. Також він висловився схвально про ордер на арешт російського диктатора.

Незважаючи на певні затримки і заковики, Німеччина є одним з основних постачальників зброї для України. З останнього, що надіслала Німеччина - це значна кількість танків "Леопард" і БМП "Мардер".

Також Німеччина проявляє спроби, хоча і мляві, боротися з любителями "руського міра" на своїй території. Нещодавно німецькі правоохоронці взялися за двох відомих активістів-прихильників Путіна і війни.

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