Зараз Путін готовий обговорювати лише те, як йому всі повинні підкоритися, вважає канцлер.

Російський диктатор Володимир Путін поки не готовий вести переговори про "справедливий мир" з Україною. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи в німецькому парламенті.

"Чи готовий взагалі Путін до переговорів про повернення принципів справедливого миру? На даний момент ніщо не вказує на це", – заявив він.

За словами Шольца, в даний час Кремль вважає за краще демонструвати міжнародному співтовариству загрозливі жести. До числа таких німецький канцлер відніс недавнє рішення Путіна призупинити дію ядерного договору з США.

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Голова німецького уряду впевнений, що в даний час неможливо вести діалог з Росією на принципах "збалансованої взаємності", оскільки прагнення Путіна знищити Україну і зруйнувати європейський порядок цьому перешкоджає.

"Не можна вести переговори з приставленою до скроні рушницею. Хіба що про власну покірність", - заявив Шольц.

На противагу канцлер нагадав про український план мирного врегулювання, який президент Володимир Зеленський представив міжнародній громадськості ще під час листопадового саміту G20.

Війна в Україні - позиція Шольца

Канцлер Німеччини з перших днів послідовно декларує вимогу про необхідність припинення російської агресії в Україні та повне виведення російських військ з української території. Нещодавно він розкритикував китайський "мирний план" саме через те, що там нічого не сказано про виведення російських військ.

В середині лютого Шольц закликав європейських партнерів відправити Україні обіцяні танки якомога швидше. При цьому він підкреслив, що допомога Україні повинна носити довготривалий характер.

Слід визнати, що німецький канцлер не завжди настільки рішучий у питаннях військової допомоги. Наприклад, весь минулий рік Шольц противився ідеї передати танки Україні. Зараз він категорично відмовляється передавати літаки.

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