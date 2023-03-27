Правоохоронці шукають докази того, що вони передавали гроші армії РФ.

У Німеччині правоохоронці провели обшук у будинку проросійських активістів, яких журналісти звинуватили в зборі грошей для російської армії.

Як повідомляє Reuters, німецька прокуратура шукала в будинку Макса Шлунда і Олени Колбасникової докази, що підтверджують інформацію про те, що вони зібрали і передали гроші на покупку рацій, навушників і телефонів для російських окупантів, які воюють в Україні.

Санкції Європейського Союзу забороняють постачання або фінансування закупівлі певних товарів для російських військових. У цей список входить і радіообладнання. Згідно з німецьким законодавством, порушникам санкцій загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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Представник прокуратури Кельна Ульф Віллун повідомив, що обшук провели сьогодні вранці, у подружжя вилучили комп'ютери і папки з письмовими документами.

Також прокуратура шукає докази порушення статті 140 Кримінального кодексу Німеччини, яка передбачає схвальні висловлювання про злочинні дії - йдеться про повідомлення німецьких ЗМІ про те, що пара показала символ "Z", а також повторно розмістила оголошення про набір прокремлівських військових підрядників.

У соцмережах Колбасникова написала, що німецька влада "творить беззаконня", нібито намагаючись змусити замовкнути політичних опонентів.

Що відомо про Олену Колбасникову

У вересні група росіян вийшла на мітинг у Кельні. Організатор заходу Олена Колбасникова заявляла, що російська армія в Україні "захищає російськомовне населення Донбасу".

В кінці січня Reuters стало відомо, що Колбасникова і Шлунд зібрали в Німеччині 500 євро для російської армії, поїхали до Росії та передали їх 42-й мотострілецькій дивізії. На ці гроші були куплені різні засоби зв'язку для російських окупантів.

У березні стало відомо, що Колбасникову звинувачують у пропаганді війни через її слова на мітингу в Кельні. Тоді вона заявила, що Росія не агресор, а всього лише "допомагає припинити війну в Україні".

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