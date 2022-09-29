Аналітики вважають, що українські воїни вже можуть завдати удару по позиціях та комунікаціях в Лимані

Збройні Сили України мають намір оточити російські війська в Лимані. Українські бійці активно працюють над цим на захід, північ і північний схід від населеного пункту.

Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни.

На думку аналітиків, ЗСУ вже можуть завдати удару по позиціях російських окупантів на даній ділянці.

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"Крах лиманського котла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей і може дозволити українським військам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська", - зазначили експерти.

При цьому поразка російських військ ще й біля Лиману призведе до ще більшого зниження бойового духу росіян, тому що вони інформаційно не готові до такого сценарію розвитку подій.

"Гнівна реакція російського інформаційного простору, ймовірно, зіграла свою роль в тому, що Путін оголосив часткову мобілізацію незабаром після першого масштабного контрнаступу України, намагаючись посилити підрозділи армії РФ", - вважають аналітики.

У ISW розповіли, що 28 вересня українські війська мають успіхи навколо Лиману, наступаючи з півночі вздовж дуги Зелена Долина-Колодязи і з південного сходу в районі Ямполя, в результаті:

взяли під контроль зелену Долину, а це 15 км на північ від лиману і просунулися на схід, щоб взяти під контроль Колодязязи - 11 км на північний схід від лиману;

просунулися на південний схід від Колодязи і ведуть бої в околицях Торського - в 12 км на північний схід від лиману;

скупчилися біля Ямполя - 13 км на південний схід від лиману - і прорвали там російську оборону;

атакують Шандриголово - за 10 км на північний захід від лиману;

звільнили Новоселівку, на південь від Шандриголового;

намагаються взяти під контроль дорогу Сватове-Лиман, яка є критичною для російського угруповання в Лимані.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Контрнаступ української армії триває на півдні та сході України. З початку наступальної операції вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

Бої ЗСУ вийшли на державний кордон з РФ в Харківській області, що стало для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зазначили, що воїни ЗСУ витіснили більшу частину окупантів за межі України і звільнили ізюм і Куп'янськ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні і закатованих росіянами українців.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що наступ РФ на Бахмут зазнав невдачі, а українські підрозділи зміцнюють позиції біля Лиману, звільняючи нові населені пункти.

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