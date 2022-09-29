Українські захисники оточують загарбників у цьому районі.

Просування ЗСУ в районі Лиману Донецької області триває, українські захисники оточують окупантів у цьому районі.

За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, загарбників чекає "котел".

"Цей рух вже не зупинити. І чекає там їх маленький, симпатичний "котел" (...) Ніхто там вже нічого поповнювати не буде. Там вже всі - "приїхали", - зазначив він.

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За його словами, мобілізованих росіян, швидше за все, відправлять на другу лінію оборони в районі Сватового Луганської області.

Мобілізація в Росії: що відомо

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців запасу, на війну з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, прибулих по мобілізації росіян військове командування без підготовки направляє в підрозділи на лінії зіткнення.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що оголошена в Росії мобілізація - це також удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу і Сибіру.

З вечора 21 вересня в бурятських селах вручають повістки чоловікам від 18 до 72 років і вимагають терміново їхати в призовний пункт.

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