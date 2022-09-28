Аналітики наголошують, що наступ РФ на Бахмут зазнав невдачі, а українські підрозділи зміцнюють позиції біля Лимана, звільняючи нові населені пункти.

Українські сили зміцнюють позиції біля Лимана на Донбасі та продовжують наближатися до міста, звільняючи нові населені пункти.

Про це йдеться у новому зведенні про становище на фронті від американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, за даними аналітиків, у районі Лимана тривають запеклі бої, і українські військові, судячи з повідомлень з фронту, близькі до того, щоб перерізати останні шляхи постачання російського угруповання, що діє там, і взяти його в оперативне оточення.

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Експерти ISW пишуть з посиланням на українські джерела, що протягом 26 та 27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід та північ від Лиману.

Крім того, американський інститут повідомляє, посилаючись на російські джерела, що українська артилерія тримає під вогневим контролем останню дорогу для постачання російських військ у місті через Сватово, Макіївку та Терни. Українські розвідувальні та диверсійні групи вже помічені у містах Торське та Ямпіль на південний схід від Лиману.

Про ситуацію в районі Бахмута (єдиного українського міста, де російські війська роблять активні наступальні дії) у зведенні ISW сказано, що 27 вересня ці атаки закінчилися невдачею.

Експерти інституту цитують репортаж журналістів газети New York Times, які, посилаючись на українських військових, пишуть про дії на бахмутському фронті ПВК "Вагнера". За даними журналістів, "вагнерівці" використовують ув'язнених, які вирушили на війну, як гарматне м'ясо, і ті часто здаються в полон української армії.

Раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович заявляв, що вже найближчим часом Збройні Сили України можуть оточити місто Лиман у Донецькій області.

Контрнаступ ЗСУ

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході України. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.

Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.

Тим часом окупанти і колаборанти тікають з міст, які були захоплені Російською Федерацією ще в 2014 році. Зрадників та загарбників лякає український контрнаступ, в результаті якого воїни звільнили Харківську область.

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