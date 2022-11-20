Літаки повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Один з літаків, який підіймається з аеродрому у Білорусі, є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", що здатні уражати об’єкти на всій території України, щойно він злітає, в Україні оголошують повітряну тривогу.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00, оприлюдненій у Facebook.

Нагадується, що Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Літаки повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

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"Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", що здатні уражати об’єкти на всій території України. Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави", - зазначили у Генштабі.

"Кинджали" у Білорусі

На початку листопада британська розвідка опублікувала супутниковий знімок з двома МіГ-31К і великим контейнером, навколо якого спорудили земляний вал. Експерти вважають, що в ньому зберігаються "Кинджали".

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував перекидання винищувачів в Білорусь. За його словами, в США немає доказів розгортання літаків з гіперзвуковими ракетами в РБ.

На супутникових знімках компанії Planet Labs, датованих 18 і 31 жовтня, видно МіГ-31К і ракетний комплекс з "Кинджалами" на аеродромі в Мачулищах.

Останніми днями все частіше на території Білорусі проводить тренувальні польоти Міг-31к - надзвуковий винищувач-перехоплювач дальнього радіусу дії з гіперзвуковою ракетою "Кинджал" на борту.

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