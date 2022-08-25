Голова Дніпропетровської облради зазначив, що з людей ніхто не постраждав.

Окупанти вчергове обстріляли Дніпропетровщину. В резульаті нападу є руйнування.

Про це у Telegram-каналі написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Надвечір з "Ураганів" окупанти вдарили по Великій Костромці. Зачепило житловий будинок і господарчі споруди. Люди не постраждали, втім поранення дістала корова. Мешканці села звідти не виїжджають, тримають господарство навіть в умовах регулярних атак", - розповів він.

Окрім цього, ворог вдарив по прикордонних територіях Зеленодольська - ніхто не постраждав.

"Обстріляли війська РФ й Червоногригорівську та Марганецьку громади у Нікопольському районі. На щастя, без руйнувань і без постраждалих", - додав голова облради.

За словами Лукашука, рятувальники завершили обстеження територій Великомихайлівської громади в Синельниківському районі, по якій цієї ночі окупанти вдарили ракетами.

Внаслідок удару зруйновано склади, в яких зберігалося майже 300 тонн пшениці, а також пошкоджено будівлі агропідприємства, житлові будинки та п‘ять одиниць сільськогосподарської техніки.

Трагедія у Чаплиному - що відомо

24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине Дніпропетровської області.

Близько опівночі президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в автомобілі, а також загинув хлопчик 11 років, який перебував у будинку, куди влучила російська ракета.

Зранку 25 серпня стало відомо, що серед загиблих знайшли тіла двох дітей.

Станом на зараз у селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи - внаслідок обстрілів російськими окупантами житлового сектору та залізничної станції загинули 25 осіб.

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