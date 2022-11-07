Кораблі не отримали дозвіл на перетин Босфору і повертаються на базу у Владивостоці.

Російські кораблі Тихоокеанського флоту повертаються на Далекий Схід. Вони з лютого чекали дозволу від Туреччини, щоб перетнути Босфор та увійти в Чорне море, але Анкара дозволу не надала.

За словами керівника моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, ракетний крейсер РФ "Варяг" та великий протичовновий корабель "Адмірал Трибуц" 6 листопада рухалися через Сінгапурську протоку до місця базування у Владивосток.

При цьому зазначено, що в Середземному морі судна перебували з 2 лютого. Їх завданням було зайти в Чорне море для обстрілів України.

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"Бачите літери "Z" та "V" на трубах? Це, як в старому анекдоті: "Не знадобилося"... І все через Туреччину з її протоками. А очікували 9 місяців.... Втомилися, ремонтуватися було ніде, екіпажі здичавіли", – йдеться в повідомленні.

Ситуація в Чорному морі - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну кораблі РФ заблокували Чорне море, використовуючи його води як майданчик для ударів по українських містах. Крім того, у водах моря виявили велику кількість некерованих мін, які детонували як тільки досягали берега.

29 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи. Пізніше стало відомо про пошкодження фрегата "Адмірал Макаров" і морського тральщика "Іван Голубець". Москва звинуватила Великобританію до вибухів у Севастопольській бухті.

4 листопада оперативне командування "Південь" повідомило, що корабельні угруповання російського флоту складаються з семи бойових кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія для бойового чергування не знайшлося.

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