Як повідомляється, російського гранатометника ліквідували 14 серпня.

Співзасновник групи InformNapalm Іраклій Комахідзе розповів про російського матроса-гранатометника з Республіки Тува, який проїхав 7500 км, аби успішно пройти денацифікацію та демілітаризацію.

Як йдеться у дописі волонтера, на батьківщині тувинця підтвердили його смерть.

Відомо, що денацифікований – 32-річний Кайгал-Маадир Володимирович Сат, уродженець села Теве-Хая в Республіці Тува. Служив матросом-гранатометником у сороковій бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту Мойдодир, в/ч 10103, що базується у місті Петропавловськ-Камчатський.

Як повідомляється, російського гранатометника ліквідували 14 серпня, прощання із загиблим призначили на 27 серпня в місті Кизил у Туві (на батьківщині Шойгу), звідки до Києва 5300 км. Що показово, панахида пройде у Центрі Російської культури.

До речі, на батьківщині загарбнику склали дуже утішливий некролог. Його назвали "палко коханим чоловіком і батьком, дорогим, прекрасним сином й онуком, дбайливим дядьком...".

Як УНІАН вже писав, командування ЗС РФ продовжує скорочувати свої військові частини через неможливість компенсувати втрати серед особового складу.

Через втрати й неможливість оголосити в Росії мобілізацію командування ЗС РФ готує ще 50 батальйонів з добровольцями для відправки в Україну. Дешевше за всіх "оцінили" бурятів - їм платитимуть менше, ніж жителям інших регіонів РФ.

За свіжими даними Генштабу, з початку повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 46 250 своїх вояків. За останню добу лави "200-х" поповнили ще 400 загарбників.

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