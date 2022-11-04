В ОК наголосили, що розстановка сил у морі може змінитися дуже швидко і пуск ракет стане можливим.

Після чергової "бавовни" в тимчасово окупованому Севастополі та пошкодження кораблів Чорноморського флоту РФ, кількість ворожих суден у Чорному морі суттєво скоротилася.

Як повідомляє ОК "Південь", наразі корабельне угруповання російського флоту складається з 7 бойових кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія для бойового чергування не знайшлося.

В ОК наголосили, що розстановка сил у морі може змінитися дуже швидко і пуск ракет стане можливим.

Відео дня

Зазначимо, українські підрозділи на Півдні продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях та перевагу у вогневому ураженні. Росіяни, своєю чергою, продовжують оборону, перерозподіляють сили та засоби, переміщують колони техніки, виставляють бетонні доти, зміцнюють існуючі рубежі та облаштовують нові.

Війна в Україні: вибух у Севастопольській бухті

Як писав УНІАН, 29 жовтня в тимчасово окупованому Росією Севастополі пролунали потужні вибухи. Місцеві пабліки повідомили про атаки безпілотниками бухти. Згодом стало відомо про ймовірне пошкодження внаслідок вибуху кількох кораблів РФ, серед них - фрегат "Адмірал Макаров" та морський тральщик "Іван Голубєц".

Після цього РФ звинуватила Великобританію у причетності до інциденту. Крім того, росіяни заявили про вихід із зернової угоди, яка передбачає постачання українського зерна з портів Чорного моря, назвавши атаку причиною цього рішення. Українська сторона наголошувала, що в РФ планували вихід з "зернової угоди" раніше, а вибухи просто використали як привід.

Вже 2 листопада передумала припиняти свою участь у "зерновій угоді".

У мережі з’явилися супутникові знімки, на які потрапив російський фрегаті типу "Адмірал Григорович" – "Адмірал Макаров". Є припущення, що судно пришвартували в порту Севастополя таким чином, щоб усунути наявні пошкодження.

Вас також можуть зацікавити новини: