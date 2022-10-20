У людей після ворожих обстрілів загострилися хронічні хвороби, зокрема містяни скаржаться на проблеми з серцем.

У Маріуполі окупанти відкрили великий морг, у місті надвисока смертність.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Окупанти відкрили у Маріуполі величезний морг. У місті надвисока кількість смертей. Замість того, щоб вкладати гроші у лікарні та відновлення нормального життя, окупанти побудували морг площею близько 7 тис. кв. метрів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що це викликано підвищеною смертністю серед населення.

Зокрема, у людей після ворожих обстрілів загострилися хронічні хвороби, зокрема містяни скаржаться на проблеми з серцем.

"Люди просто не витримують", - додали у міськраді.

Ситуація у Маріуполі - що відомо

З початку березня Маріуполь знаходився у блокаді окупаційних військ РФ. Загарбники скидали бомби на Маріупольський пологовий будинок, драматичний театр та інші будівлі, в яких ховалися мирні люди.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок російської агресії було знищено понад 95% всіх споруд міста.

У середині травня захисники "Азовсталі" вийшли з території заводу. Вони тримали оборону більше 80 днів. Після цього Маріуполь опинився в повній окупації.

Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що у Маріуполі лишається понад 100 тисяч жителів. В більшій частині міста немає води та світла, опалювальний сезон не зможуть почати. Крім того, 20 октября він повідомив, що росіяни планують мобілізувати до 10 тисяч місцевих жителів.

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