Точок для покупки хліба в місті занадто мало.

У Кальміуському районі Маріуполя сотні людей шикуються в черги і стоять годинами, щоб отримати безкоштовний хліб від окупантів. Найближча точка для покупки продукції знаходиться на відстані трьох кілометрів.

Відео з демонстрацією черги опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в особистому Telegram-каналі.

"Черга за безкоштовним хлібом в Кальміуському районі. Сотні людей. Найближча точка, де в принципі можна купити хліб, майже в трьох кілометрах. Тому люди шикуються в черги і чекають годинами. Щоб отримати буханець хліба з брудної машини з брудних рук окупантів. Так не повинно бути. Але Росія не принесла городянам нічого іншого", — написав Андрющенко.

Відео дня

На відео нижче показується, як люди з пакетами і рюкзаками стоять біля військової машини, з якої роздають хліб. На обличчях городян закарбувалися емоції, які вони відчувають в такій ситуації.

Проблеми в Маріуполі, створені окупантами

Наприкінці вересня з'явилася інформація, що в місті зносять знищені будинки. Жителів просто виганяють на вулиці і не надають ніякої заміни.

Приблизно в той же час до Маріуполя завезли пересувні котельні в рамках підготовки до опалювального сезону. Але підключити їх можна тільки до багатоповерхівок з уцілілими комунікаціями, а таких в місті майже не залишилося.

На початку жовтня вчителів почали змушувати розповідати, що Маріуполь завжди був російським, а референдум 1991 року про незалежність України незаконний.

Окупанти намагаються вербувати підлітків у "неопіонерський путінюгенд". За словами Андрющенка, дітей хочуть привчити ненавидіти українців.

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