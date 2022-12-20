Вадим Денисенко попередив, що попереду ще кілька важких місяців війни.

Українців чекає ще кілька важких місяців війни. Росіянам потім доведеться сісти за стіл переговорів.

"Вважаю, ще буде попереду у нас дуже важкі кілька місяців, але після цього росіяни будуть просто змушені сідати за стіл переговорів", - заявив в ефірі телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

При цьому він вказав, чтто поки ще рано говорити про завершення війни.

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"В принципі, жодної моделі переговорів немає, тому що росіяни вважають, що за допомогою мобілізації і якимось їх "задумам" вони зможуть зламати хід війни, а тому вважають, що ще рано сідати за стіл переговорів", - підсумував радник глави МВС.

Переговори з Росією - що відомо

В Україні не вірять у щирість заяв президента Росії Володимир Путіна про готовність до мирних переговорів. Одна з причин - постійні атаки на мирні міста в тилу.

Водночас у США вірять у можливість підтримки діалогу з Москвою. Хоча в Держдепі визнали, що вторгнення в Україну ілюструє, що Росія не прагне до налагодження діалогу.

При цьому радник голови ОПУ Михайло Подоляк закликає країни Заходу не відволікатися на нереалістичні плани щодо РФ, а надавати Україні зброю.

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