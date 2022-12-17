Радник керівника ОП наголошує, що війна, яку Росія розпочала, має закінчитися лише її розгромом.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликає країни Заходу не відволікатися на нереалістичні плани стосовно Російської Федерації, а надавати Україні зброю.

За словами Подоляка, з Росією не можна домовлятися, а війна має завершитися її розгромом.

"Не відволікайтеся на розмови про нереалістичні плани: із Росією не можна домовитися. Війна, яку Росія розпочала, має закінчитися лише її розгромом. Тому, перефразовуючи Гемінґвея: "Вітаю, зброє!" У необхідних пропорціях – артилерія, бронетехніка, дрони та ракети більшої дальності", - наголосив Подоляк.

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Переговори з Росією

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна докладає всіх зусиль для прискорення перемоги, але будь-яке рішення про припинення війни ґрунтуватиметься на виході російських військ з усіх територій України станом на 2014 рік. Він також наголосив, що Україна потребує справедливого і довготривалого миру, а не відкладення війни.

Кулеба також наголошує, що заяви Кремля про нібито готовність до мирних переговорів з Україною є димовою завісою. Насправді у них немає серйозності, адже готовність до мирних переговорів і запуски ракет на мирні міста України не мають нічого спільного.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Путін лукавить у заявах про готовність до переговорів. Це інформаційна атака з метою розділити Україну і західних партнерів.

Тим часом Сполучені Штати Америки продовжують вірити в можливість підтримки діалогу з Росією. Утім, вторгнення в Україну ілюструє, що Росія не прагне до налагодження діалогу, каже речник Держдепу.

Директор ЦРУ Вільям Бернс зазначив, що будь-яка війна закінчується переговорами, але Росія не налаштована на них серйозно. Путін вважає, що зможе продовжувати війну тривалий час і ніхто його не покарає, проте це помилка.

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