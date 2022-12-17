Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликає країни Заходу не відволікатися на нереалістичні плани стосовно Російської Федерації, а надавати Україні зброю.
За словами Подоляка, з Росією не можна домовлятися, а війна має завершитися її розгромом.
"Не відволікайтеся на розмови про нереалістичні плани: із Росією не можна домовитися. Війна, яку Росія розпочала, має закінчитися лише її розгромом. Тому, перефразовуючи Гемінґвея: "Вітаю, зброє!" У необхідних пропорціях – артилерія, бронетехніка, дрони та ракети більшої дальності", - наголосив Подоляк.
Переговори з Росією
Як повідомляв УНІАН, 13 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна докладає всіх зусиль для прискорення перемоги, але будь-яке рішення про припинення війни ґрунтуватиметься на виході російських військ з усіх територій України станом на 2014 рік. Він також наголосив, що Україна потребує справедливого і довготривалого миру, а не відкладення війни.
Кулеба також наголошує, що заяви Кремля про нібито готовність до мирних переговорів з Україною є димовою завісою. Насправді у них немає серйозності, адже готовність до мирних переговорів і запуски ракет на мирні міста України не мають нічого спільного.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Путін лукавить у заявах про готовність до переговорів. Це інформаційна атака з метою розділити Україну і західних партнерів.
Тим часом Сполучені Штати Америки продовжують вірити в можливість підтримки діалогу з Росією. Утім, вторгнення в Україну ілюструє, що Росія не прагне до налагодження діалогу, каже речник Держдепу.
Директор ЦРУ Вільям Бернс зазначив, що будь-яка війна закінчується переговорами, але Росія не налаштована на них серйозно. Путін вважає, що зможе продовжувати війну тривалий час і ніхто його не покарає, проте це помилка.