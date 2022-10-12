Знищено чотири склади боєприпасів, а також понад двадцять інших важливих об'єктів ворога.

Українські воїни відбили атаки окупантів в районах семи населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також наголосили, що українська авіація протягом доби завдала п’ятнадцять ударів. Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони противника.

Тим часом, ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили дванадцять пунктів управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, а також понад двадцять інших важливих об’єктів ворога.

Кнтрнаступ ЗСУ - що відомо

ЗСУ продовжують відтісняти ворога на Херсонщині, де він вже змінює рубежі оборони на більш глибокі. Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв. км території на Херсонському напрямку.

У відповідь на успіхи ЗСУ Росія перекинула нашвидкоруч полк окупантів одразу на першу лінію в Херсонській та Миколаївській областях. Військовослужбовці противника, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

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