У підрозділах противника тривалі перебої з водою та продовольством, військовослужбовців екіпірують засобами захисту старого зразка.

Сформований нашвидкоруч полк окупантів перекинули одразу на першу лінію в Херсонській та Миколаївській областях.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Критична ситуація складається в 127 стрілецькому полку так званого 1 армійського корпусу. Сформований нашвидкуруч полк, рішенням командувача 49 армії, було одразу перекинуто на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях. Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів Російської Федерації про значні втрати і бездіяльність військового командування. У підрозділах тривалі перебої з водою та продовольством", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі зазначили, що військовослужбовці противника, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

Мобілізація в РФ

21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військових, які знаходяться у запасі. Очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу стверджував, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб. У росЗМІ з'явилася інформація, що мобілазувати хочуть понад мільйон осіб.

У ГУР Міністерства оборони України також повідомляли, що мобілізованим росіянам не вистачає військової форми, спальних місць та вбиралень.

Крім того, росіяни скаржаться у соцмережах, що змушені самостійно купувати необхідне.

У Генштабі заявили, що серед мобілізованих окупантів, які перебувають на базі Новосибірського вищого командного училища, забезпечені військовою формою не більше ніж половина.

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