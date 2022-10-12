Також експерти пояснили, чи пов'язані нові удари по Україні з призначенням Сергія Суровікіна новим командувачем "спецоперації" РФ.

Масований ракетний обстріл території України було заплановано до призначення Сергія Суровікіна новим командувачем військ окупантів на війні. Головною метою ударів стало відновлення публічного іміджу російського Міністерства оборони.

Таку думку висловили експерти з Інституту вивчення війни (ISW).

На думку спеціалістів, Суровікіна також могли призначити саме для того, щоби реанімувати хороше ставлення до Міноборони РФ після низки провалів.

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Зазначається, що хоч би хто був призначений командувачем, він би керував завданням ударів крилатими ракетами по Україні.

Призначення Суровікіна також може бути пов'язане з російськими інформаційними операціями з відновлення репутації командувача Центрального військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна після невдач Росії навколо Лимана в рамках ширшої кампанії зі зміцнення громадської думки про російське військове командування. Його публічно назвав винним в успіху контрнаступу ЗСУ глава Чечні Рамзан Кадиров.

Масована атака РФ на Україну

10 жовтня російські окупанти завдали понад 84 ракетні та авіаційні удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях. Був атакований і центр Києва.

За даними Генштабу ЗСУ, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них були знищені. В результаті масованої ракетної атаки українських міст загинуло вже 20 осіб, ще 108 отримали поранення.

11 жовтня по всій території України понад 5 годин тривала повітряна тривога. Про вибухи повідомляли у Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Рівненській, Кіровоградській, Львівській областях.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що РФ протягом дня здійснила 33 обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури.

У Повітряних силах вдень повідомляли про знищення мінімум 18 російських ракет.

Хто такий Суровікін

Як повідомляв УНІАН, раніше в російському Міністерстві оборони призначили командувача армією РФ в Україні.

55-річний Сергій Суровікін брав участь у другій чеченській війні, збройному конфлікті в Таджикистані і війні в Сирії.

За словами аналітиків, він корумпований і брутальний генерал навіть за російськими мірками.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що будь-який генерал, якого призначать командувати військами РФ, стане "генералом поразки".

"Командувач програною війною. Ситуацію з поразкою вже ніхто з них не змінить. І вони це знають", - зазначив він.

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