Після штормових вітрів імовірний викид російських смертоносних "подарунків".

Жителів міста Одеса попереджають про небезпеку відвідування узбережжя Чорного моря через російські морські міни.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Одеської міської ради.

"Оперативне командування "Південь" нагадує про небезпеку відвідування узбережжя - після штормових вітрів імовірний викид морських мін. І традиційно - не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Міни в Одесі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 травня в Одеській області фахівці знищили дві ворожі міни, винесені до узбережжя під час нещодавнього шторму.

Перед цим начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко розповів, що внаслідок шторму на пляж Одеси винесло ворожу морську міну.

Своєю чергою оперативне командування "Південь" також інформувало, що в морі на Одещині поблизу одного із пляжів виявлено виплиття ворожої морської міни.

"Знаходячись у кількадесятках метрів від берега вона не являє собою прямої загрози. Однак, ще раз нагадує про небезпеку купання та іншого способу використання прибережних вод. Дякуємо співгромадянам за пильність і вчасне повідомлення для вжиття заходів", - зазначали військові.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, понад 300 тисяч квадратних кілометрів території України забруднено мінами або снарядами, які не розірвалися.

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