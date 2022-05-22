Відвідувати пляжі в Одесі досі небезпечно / фото facebook.com/okPivden

Жителів міста Одеса попереджають про небезпеку відвідування узбережжя Чорного моря через російські морські міни.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Одеської міської ради.

"Оперативне командування "Південь" нагадує про небезпеку відвідування узбережжя - після штормових вітрів імовірний викид морських мін. І традиційно - не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Міни в Одесі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 травня в Одеській області фахівці знищили дві ворожі міни, винесені до узбережжя під час нещодавнього шторму.

Перед цим начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко розповів, що внаслідок шторму на пляж Одеси винесло ворожу морську міну.

Читайте також:
Запаси військової техніки ЄС через допомогу Україні виснажилися - Боррель
Запаси військової техніки ЄС через допомогу Україні виснажилися - Боррель
Російські загарбники обстріляли три населені пункти Дніпропетровщини
Російські загарбники обстріляли три населені пункти Дніпропетровщини
У Миколаєві лунають вибухи, ворог застосував касетні снаряди – мер
У Миколаєві лунають вибухи, ворог застосував касетні снаряди – мер
На Донбасі Росія обстріляла сьогодні 45 населених пунктів: 7 цивільних загинули
На Донбасі Росія обстріляла сьогодні 45 населених пунктів: 7 цивільних загинули
Синєгубов пояснив, чому росіяни так відчайдушно хочуть захопити Харківщину та Харків
Синєгубов пояснив, чому росіяни так відчайдушно хочуть захопити Харківщину та Харків
Окупанти впритул розстрілюють з танків багатоповерхівки на околицях Сєвєродонецька - Гайдай
Окупанти впритул розстрілюють з танків багатоповерхівки на околицях Сєвєродонецька - Гайдай
Експерт розповів, де і чому окупанти можуть вичікувати українського контрнаступу
Експерт розповів, де і чому окупанти можуть вичікувати українського контрнаступу

Своєю чергою оперативне командування "Південь" також інформувало, що в морі на Одещині поблизу одного із пляжів виявлено виплиття ворожої морської міни.

"Знаходячись у кількадесятках метрів від берега вона не являє собою прямої загрози. Однак, ще раз нагадує про небезпеку купання та іншого способу використання прибережних вод. Дякуємо співгромадянам за пильність і вчасне повідомлення для вжиття заходів", - зазначали військові.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, понад 300 тисяч квадратних кілометрів території України забруднено мінами або снарядами, які не розірвалися.

Вас також можуть зацікавити новини: