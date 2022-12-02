Окупанти отримали від ЗСУ "подарунок" у вигляді артилерійського снаряда.

Українські військові оригінально провчили російських окупантів, які "полювали" на домашню птицю. Росіяни спіймали вибуховий "подарунок" від ЗСУ.

У Держприкордонслужбі розповіли, що в Донецькій області прикордонники за допомогою безпілотника виявили скупчення російської піхоти. При цьому в одному з сіл окупанти "полювали" на домашню птицю.

"Підстріливши гусака, мародери понесли здобич в один з будинків, в якому вони облаштували командно-спостережний пункт", – йдеться в повідомленні.

Прикордонники передали координати українським артилеристам, які завдали удару по командно-спостережному пункту росіян з "Рапіри".

"Артилерійським вогнем разом з окупантами-злочинцями знищено і командира їхнього підрозділу, який приїхав на частування", – підсумували військові.

Мародерство російських військових - що відомо

Російські окупанти прославилися крадіжками в тимчасово окупованих населених пунктах України. Вони привласнювали все-починаючи від білизни і закінчуючи технікою. Всі ЗМІ облетіло фото, як росіяни залишають Київську область з пральними машинками, килимами та іншим.

Крім того, під час втечі з Ізюму окупанти крали велосипеди, тому що у них не було пального для техніки. 20 листопада стало відомо, що схожа історія повторилася в Каховському районі Херсонської області.

Окупанти не гребували красти навіть тварин. Так, у листопаді під час втечі з Херсона Російські росіяни вкрали з місцевого зоопарку єнота, а інших звірів просто вивезли до тимчасово окупованого Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: