Вкрадений окупантами херсонський єнот вкусив за палець колаборанта Володимира Сальдо. Втім, зрадник похвалив тварину заявивши, що вона "служить".

Укус вдалося зафіксувати на відео, яким окупанти поділилися у мережі. На кадрах видно, що Сальдо намагався погладити тварину. Втім, єнот, якому загарбники дали прізвисько Херс, накинувся на Сальдо та вкусив його за палець.

"Аа-а-а... Не прокусив. Ну, нічого. Значить, служить. Молодець!", - сказав Сальдо, більше не намагаючись наближатися до викраденого єнота.

Відео дня

На запитання пропагандистів, чи обміняють єнота на пам'ятники чи полонених окупантів, Сальдо відповів, що ні. Зрадник мріє, що єнот з ними назавжди.

Читайте також:
В Індії з поліції таємниче зникли 500 кілограм конопель: звинувачують полчища щурів
В Індії з поліції таємниче зникли 500 кілограм конопель: звинувачують полчища щурів
Чужі кістки: скелет тиранозавра, оцінений в $25 мільйонів, зняли з аукціону
Чужі кістки: скелет тиранозавра, оцінений в $25 мільйонів, зняли з аукціону
Верховний суд ЄС заборонив депортувати росіянина, який потребує канабісу
Верховний суд ЄС заборонив депортувати росіянина, який потребує канабісу
Вогнемет влучив у мурашник: Азарьонок оскаженів через закриття McDonald's (відео)
"Вогнемет влучив у мурашник": Азарьонок оскаженів через закриття McDonald's (відео)
Полонений росіянин просить обміняти його на херсонського єнота (відео)
Полонений росіянин просить обміняти його на херсонського єнота (відео)
Є затриманий, а тіла немає і хто став жертвою незрозуміло: у Франції розслідують загадкове вбивство
Є затриманий, а тіла немає і хто став жертвою незрозуміло: у Франції розслідують загадкове вбивство

Крадіжка херсонського єнота: історія ще одного злочину росіян

У листопаді під час відступу з Херсона російські окупанти вкрали з місцевого зоопарку єнота. Як з'ясувалось пізніше, не тільки єнота, а й інших звірів незаконно вивезли до окупованого Криму.

Українські зоозахисники уточнили, що крадіжка тварин не була власною ініціативою ворожих солдатів, а наказом російського командування.

У крадіжці тварин Херсонського зоопарку зізнався кримський бізнесмен. директор парку левів "Тайган" і зоопарку "Казка", Олег Зубков. Мовляв, він готовий повернути звірів, як тільки "влада Херсона" відновить місцевий зоопарк. 

Вас також можуть зацікавити новини: