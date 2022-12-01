Зрадник похвалив тварину і заявив, що окупанти не віддадуть її.

Вкрадений окупантами херсонський єнот вкусив за палець колаборанта Володимира Сальдо. Втім, зрадник похвалив тварину заявивши, що вона "служить".

Укус вдалося зафіксувати на відео, яким окупанти поділилися у мережі. На кадрах видно, що Сальдо намагався погладити тварину. Втім, єнот, якому загарбники дали прізвисько Херс, накинувся на Сальдо та вкусив його за палець.

"Аа-а-а... Не прокусив. Ну, нічого. Значить, служить. Молодець!", - сказав Сальдо, більше не намагаючись наближатися до викраденого єнота.

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На запитання пропагандистів, чи обміняють єнота на пам'ятники чи полонених окупантів, Сальдо відповів, що ні. Зрадник мріє, що єнот з ними назавжди.

Крадіжка херсонського єнота: історія ще одного злочину росіян

У листопаді під час відступу з Херсона російські окупанти вкрали з місцевого зоопарку єнота. Як з'ясувалось пізніше, не тільки єнота, а й інших звірів незаконно вивезли до окупованого Криму.

Українські зоозахисники уточнили, що крадіжка тварин не була власною ініціативою ворожих солдатів, а наказом російського командування.

У крадіжці тварин Херсонського зоопарку зізнався кримський бізнесмен. директор парку левів "Тайган" і зоопарку "Казка", Олег Зубков. Мовляв, він готовий повернути звірів, як тільки "влада Херсона" відновить місцевий зоопарк.

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