Також спострерігається рух в акваторії порту Маріуполя.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в окупованому місті помітили перевезення значної кількості живої сили російських військ, а також танків та іншої військової техніки.

Як він зазначив у Telegram, до Маріупольського району також прибули нові підрозділи окупаційних військ.

"Знову активізація військового пересування. Приоритетний напрям – Маріуполь-Мангуш-Бердянський напрям. Багато поки живої сили, не менше 15 танків за два дні на тралах, інша військова техніка всіх видів. Відверте посилення. Також прибули нові підрозділи, які розміщуються в Маріупольському районі в селищах на північ від Маріуполя (напрям Волноваха/Донецьк")", – йдеться у повідомленні.

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За словами Андрющенка, спострерігається рух в акваторії порту Маріуполя та початок ремонтних робіт біля причалів. Джерела радника мера міста кажуть про спробу розділити причали на цивільні та на військові. Крім того, повідомляється, що росіяни мають намір розмістити катери ВМФ та судна військової підтримки в порту Маріуполя.

Ситуація в Маріуполі

Російські окупанти шукають в Маріуполі різноробочих для облаштування оборонних споруд в районі міста Бердянськ на півдні Запорізької області. Обіцяють заробітну плату 5 тис. рублів на день, безкоштовну їжу та помешкання. При цьому, роботу пропонують лише власникам паспортів РФ чи так званої "ДНР".

Крім того, в окупованому Маріуполі російські загарбники планують знести цілий квартал біля заводу "Азовсталь". Повідомляється, що вороги регулярно знищують багатоповерхівки, які цілеспрямовано бомбили під час облоги.

Раніше Маріупольська міська рада опублікувала фото розбомбленого Росією драматичного театру. Окупанти вирішили "прикрити" його банерами, щоб не нагадувати про власні злочини.

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