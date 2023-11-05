У звіті йдеться про те, що його колонка зосереджена, скоріше, на поясненні того, що теперішній позиційний характер війни є результатом технологічно-тактичного паритету.

Колонка Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про позиційний характер війни в Україні чітко окреслює його міркування щодо змін, які має здійснити Україна, щоб подолати нинішню "позиційну" стадію війни.

На цьому анкцентували аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) у новому огляді. Аналітики нагадали, що Залужний написав, що війна "поступово переходить у позиційну форму", і зазначив, що для вирішення цієї ситуації ЗСУ необхідна перевага в повітрі; проривати мінні загородження в глибину; підвищити ефективність контрбатарейної боротьби; створити і підготувати необхідні резерви; і нарощувати можливості радіоелектронної боротьби.

У звіті йдеться про те, що його колонка зосереджена, скоріше, на поясненні того, що теперішній позиційний характер війни є результатом технологічно-тактичного паритету на полі бою і широкого використання мінних загороджень російськими та українськими військовими.

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Залужний розглянув можливості, які відкриваються перед Україною у зв'язку з викликами з боку РФ, включаючи значні втрати, яких зазнала російська авіація, використання Україною західного ракетного та артилерійського озброєння, а також нездатність росіян скористатися своїми людськими ресурсами через політичні, організаційні та мотиваційні проблеми.

Залужний дійшов висновку, що позиційна війна вигідна окупантам, оскільки вона затягує час і може дозволити їм досягти переваги в певних сферах.

В колонці Залужного йшлося про те, як відновити маневр у позиційній війні, а не про те, що війна зайшла в глухий кут, констатували аналітики Інституту.

Стаття Залужного

1 листопада у світ вийшла стаття Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якій він розповів про поточну ситуацію на війні. Головнокомандувач заявив, що у війні прориву захисту російських окупантів не буде, тому лінія фронту не зміниться. Він підкреслив, що для перемоги Україні потрібні новітні тхнології.

3 листопада в США прокоментували статтю Залужного для видання The Economist. За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, вона є одним з важливих аргументів на підтвердження нагальної необхідності подальшої підтримки України.

А 4 листопада президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна в Україні не є "патовою", коментуючи колонку Залужного. Президент зауважив, що нинішня ситуація на фронті "не є патовою", навіть якщо "минув час", і "люди втомилися".

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