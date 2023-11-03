Кірбі наголосив, що під час війни потреби сторін змінюються – це стосується і озброєння, яке Україні надають партнери.

У Сполучених Штатах прокоментували нову статтю головнокомандувача Збройих сил України Валерія Залужного для видання The Economist. За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, вона є одним із важливи аргументів на підтвердження нагальної необхідності подальшої підтримки України.

"Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну", – заявив він на прес-брифінгу, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

Він наголосив, що під час війни потреби сторін змінюються. Це стосується і озброєння, яке партнери надають Україні. За словами Кірбі, Штати вже "еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну".

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Водночас Кірбі наголосив, що задовольняти нагальні потреби України було би надзвичайно легше, якби Конгрес ухвалив запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування, у тому числі з грошами для допомоги Україні.

Стаття Залужного для The Economist: основне

У своїй колонці для авторитетного видання The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав, що війна в Україні переходить в нову фазу. Вона перетворюється на позиційну війну на виснаження. І ця ситуація грає на руку російським окупантам. За його словами, українським військам потрібні військові можливості і технології, щоб вирватися з такого роду війни.

Крім того, Залужний розповів, що ЗСУ за чотири місяці мали зайти до Криму. Проте ще на початку наступу українські захисники зіткнулися з безпрецедентним мінуванням місцевості на головному напрямку наступальної операції.

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