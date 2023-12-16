ЗСУ завдали удару по тимчасово окупованому Маріуполю.

Російські війська 15 грудня вели локалізовані наступальні операції. Окупанти мають певні успіхи поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що війська РФ 15 грудня продовжували локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута і досягли підтверджених успіхів. Зазначається, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Кліщіївки.

Крім того, російські джерела все частіше характеризують операцію в районі Бахмута як операцію по оточенню Часового Яру. У свою чергу російські військові блогери називають атаки в районі Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки, як організований наступ на Часів Яр.

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При цьому оточити Часів Яр буде складно через укріплення і розташування населеного пункту на тактичній висоті. Аналітики вважають, що російські війська знаходяться приблизно в дев'яти кілометрах від Часового Яру.

Також російські війська просунулися в районі Авдіївки, а саме поблизу Степового та Первомайського. Російські військові блогери стверджували, що окупанти просунулися поблизу залізничної лінії на північ від Степового і захопили позиції в лісовій зоні на північ від Степового. Крім цього, росіяни просунулися в західній Мар'їнці.

Українські та російські джерела заявили, що ЗСУ завдали удару по тимчасово окупованому Маріуполю Донецької області 14 грудня. На геолокаційних кадрах, опублікованих 14 і 15 грудня, видно потужну пожежу в двох місцях Маріуполя, включаючи ТЦ "Порт Сіті". Радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко заявив, що там загарбники зберігали військову техніку, в тому числі компоненти системи ППО.

Ситуація на фронті станом на 16 грудня - останні новини

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу сталося 96 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити місто, лише за останню добу українські військові відбили 34 атаки.

При цьому зазначено, що ворог завдав два ракетних і 23 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Водночас загальні бойові втрати Російської Федерації в Україні з початку повномасштабного вторгнення вже склали 344 820 військових РФ.

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