Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну.

Російські окупанти минулу добу знову нещадно били по позиціях українських військових. Руйнування і пошкодження отримали приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ у Facebook, всього ворог завдав два ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

В результаті російських терористичних атак, на жаль, загинули і поранені серед цивільного населення. Руйнування та пошкодження отримали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дронів.

Крім того, за минулу добу авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також, за минулу добу, протиповітряною обороною знищено одну керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника.

Ситуація на фронті станом на 16 грудня - головні новини

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу сталося 96 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити місто, лише за останню добу українські військові відбили 34 атаки.

При цьому загальні бойові втрати Російської Федерації в Україні з початку повномасштабного вторгнення вже склали 344 820 військових РФ.

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