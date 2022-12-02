Радник ОП наголосив, що російські окупанти гарантовано програють.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що жодні зусилля російських окупантів не здатні змінити перспективи загарбницької війни РФ проти України.

Як він зазначив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube, не допоможуть окупантам і найманці з ПВК "Вагнер", які зазнали величезних втрат в районі Бахмута.

"Вони не зможуть змінити хід війни, вони гарантовано програють. Зауважте, в РФ одразу заговорили про Гаагу, намагаючись мотивувати страхом. І нічого. А мудрі розуміють, що Бахмут – це величезна пастка. Там і "вагнерівці" зазнали колосальних людських втрат та авторитету, здобутого раніше", - зазначив Арестович.

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Війна в Україні: бої за Бахмут

Заступниця міністра оборони України Гання Маляр повідомила, що найбільша активність ворога зараз спостерігається на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Аналітики Інституту вивчання війни зазначили, що кровопролитні бої за Бахмут продовжуються. ЗСУ дають рашистам відсіч, але ті відчайдушно намагаються досягти успіху. Однак окупанти не розуміють, що вони знову попалися в пастку.

Водночас експерт Олексій Гетьман вважає, що Бахмут не є тактично важливим пунктом з точки зору воєнної стратегії, але місто не можна здати росіянам, бо вони пропагандистською картинкою зобразять нібито "велику перемогу".

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