РФ зараз концентрує основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках з метою виходу на адмінкордон Донецької області.

З метою дестабілізації обстановки в Україні РФ продовжуватиме завдавати ракетних ударів по інфраструктурі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу щодо обстановки на фронті російсько-української війни. За її словами, стратегічні цілі Кремля щодо України залишилися незмінними.

"Москва зосередилася на знищенні енергетичної системи нашої держави шляхом завдання масованих ракетних ударів по інфраструктурних об'єктах. З метою дестабілізації обстановки в Україні РФ продовжуватиме завдавати ракетних ударів і здійснюватиме наступальні заходи на Донецькому напрямку", - сказала Маляр.

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Вона зазначила, що найбільша активність ворога зараз на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

"З метою виходу на адміністративний кордон Донецької області РФ концентрує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На інших напрямках Росія зосереджується на тому, щоб утримати захоплені території", - проінформувала заступниця міністра оборони.

За словами Маляр, ворог здійснює зараз перегрупування військ, відновлює боєздатність окремих частин та підрозділів, а також продовжує формування нових з’єднань і частин із залученням мобілізованого особового складу для подальшого їх направлення в Україну.

Вона додала, що водночас суспільно-політична обстановка на тимчасово окупованих територіях продовжує погіршуватись, зокрема через прибуття значної кількості нещодавно мобілізованих російських військовослужбовців.

"Більшість із прибулих окупантів, перебуваючи у громадських місцях і ринках, де вони скуповують продукти харчування, напої, теплий одяг у спілкуванні з місцевим населенням поводяться зухвало, проявляють грубість та провокують сутички", - сказала Маляр.

Що відбувається на фронті

Як відомо, російські окупанти продовжують бити по цивільній інфраструктурі. Лише за добу вони 34 рази обстріляли територію Херсонської області.

Також російські війська вночі накрили з "Градів" Нікопольський район Дніпропетровської області.

За даними Генштабу, командування РФ заборонило своїм солдатам розвантажуватися/завантажуватися на залізниці менш ніж за 100 кілометрів від українських позицій.

Відомо, що Росія має значні резерви для посилення своїх угруповувань на Придніпровському та Оріховському напрямках на півночі Криму.

Крім того, за даними командування ВМС Збройних сил України, Росія прибрала з Чорного моря носія "Калібрів".

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