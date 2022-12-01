Окупанти не вміють робити висновки і аналізувати свої помилки в минулому.

Кровопролитні бої за Бахмут продовжуються, ЗСУ дають рашистам відсіч, але ті відчайдушно намагаються досягти успіху. Однак окупанти не розуміють, що вони знову попалися в пастку.

В Інституті вивчення війни (ISW) пояснили сенс таких тривалих і жорстоких боїв за Бахмут. На думку аналітиків, рашисти не роблять висновки зі своїх минулих помилок.

"Російські зусилля навколо Бахмута показують, що російські сили в корені не витягли уроків з попередніх кампаній з великою кількістю жертв, зосереджених на цілях обмеженого оперативного або стратегічного значення. З кінця травня російські війська постійно витрачають бойові сили на невеликі населені пункти навколо Бахмута, за наступні шість місяців вони домоглися приросту всього лише близько декількох кілометрів за раз", - вказали експерти.

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У ISW також розповіли, що спроби окупантів здійснити наступ на Бахмут призвели лише до того, що жива сила і техніка армії РФ продовжує виснажуватися. Крім цього, війська рашистів нерідко виявляються затиснутими в невеликих населених пунктах.

"Ця схема операцій дуже нагадує попередні спроби росіян взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ на початку війни. За оцінками ISW, протягом червня та липня цього року, українські сили фактично дозволили російським військам зосередити зусилля на Сєвєродонецьку та Лисичанську, двох містах поблизу кордону з Луганською областю, що мають обмежене оперативне та стратегічне значення, щоб отримати вигоду з триваючої деградації російської живої сили і техніки протягом місяців наполегливих боїв", - вважають аналітики.

За підсумком війська РФ таки захопили Лисичанськ і Сєвєродонецьк і майже дійшли до кордонів Луганської області. Однак, як зазначили в ISW, такий тактичний успіх росіян призвів лише до незначного оперативного ефекту, адже після цього рашисти не зуміли домогтися серйозного просування.

"Зусилля Росії в цій області здебільшого зайшли в глухий кут, як і на початку липня. Навіть якщо російські війська продовжать просуватися до Бахмута і в його межах, і навіть якщо вони форсують контрольований відхід українців з міста (як це було в Лисичанську), сам Бахмут пропонує їм мало оперативних переваг. Витрати, пов'язані з шістьма місяцями жорстоких, наполегливих і виснажливих боїв навколо Бахмута, набагато переважують будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від взяття Бахмута. З іншого боку, російські наступи навколо Бахмута поглинають значну частину доступної бойової потужності Росії, потенційно сприяючи продовженню українських контрнаступів в інших місцях", - резюмували в ISW.

Аналітики також додали, що 30 листопада рашисти намагалися просуватися на південь від Бахмута. Окупанти поширили суперечливу інформацію про те, що вони нібито взяли під свій повний контроль Курдюмівку. Аналітики ж вважають, що успіхи росіян незначні. Крім цього, росіяни заявили про захоплення Білогорівки, але в ISW не вважають, що це правда.

Ситуація в Бахмуті: останні новини

Раніше аналітики ISW вже повідомляли, що просунулися на південь від Бахмута, але оточити місто вони не зможуть. Незначні успіхи росіян, про які вони заявляють з такою гордістю, ніяк не змінюють ситуацію на фронті.

Після цього український захисник розповів про ситуації в Бахмуті. Він зазначив, що рашисти знищують місто, але захопити його все одно не можуть.

За словами Єрмака, РФ перекидає під Бахмут "зеків". Їх везуть без зброї, ніби "м'ясо".

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