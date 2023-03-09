Російська армія як і раніше здатна наступати, впевнений Бернс.

Російські війська не здатні здійснити масштабний стратегічний прорив фронту в Україні, але можуть повільно просуватися вперед. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю кореспондентці News Nation Кейлі Майєр.

"Російські військові здатні домагатися поступових успіхів, але наша загальна оцінка полягає в тому, що вони навряд чи зможуть зробити значні стратегічні прориви або підтримувати їх до кінця цього року", – заявив Бернс.

На думку глави ЦРУ, російський диктатор Володимир Путін перейшов до довгострокової стратегії війни в Україні. Так, У Кремлі впевнені, що час працює на Росію, і західні партнери України з часом просто втомляться.

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"Наступні кілька місяців будуть вирішальними на полі бою в Україні. Саме тому США повинні надати всю можливу допомогу", – додав Бернс.

Ситуація на фронті в Україні

В даний час найбільшу тривогу викликає ситуація в районі Бахмута, де українські війська знаходяться в напівоточенні, але Генштаб ЗСУ вирішив не виводити війська з небезпечної зони. У Генштабі кажуть, що сторонні спостерігачі просто не володіють всією інформацією.

Для посилення української армії їй потрібні літаки. У Повітряних силах відзначили, що можлива поставка радянських винищувачів з Польщі та Словаччини, звичайно, стане плюсом, але все ж на фронті потрібні західні літаки.

Якщо ж виходити на більш глобальний рівень, то експерти запевняють, що Росія може вести цю війну ще два роки. При цьому здатність агресора продовжувати війну частково залежатиме від того, чи будуть його підтримувати Іран і Північна Корея.

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