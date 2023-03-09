У зв'язку з близьким, на думку КНР, закінченням бойових дій країна представила свій "мирний план".

Китай робить ставку на закінчення війни в Україні влітку 2023 року. Переможцем нібито стане Росія, а "мирний план" — це наслідок прогнозів Піднебесної.

Такою інформацією поділилося японське видання Nikkei Asia. Як повідомили журналісти, за два місяці до оголошення "мирного" плану провідний аналітичний центр в Пекіні, який контролюється Компартією КНР, випустив звіт про війну в Україні. У документі стверджувалося, що бойові дії на території нашої держави триватимуть приблизно до літа 2023 року. Про це свідчать результати симуляції.

Основною причиною завершення війни зазначено виснаження економік України і Росії, яке не дозволить продовжувати битви восени. Як заявили у звіті, переможцем нібито стане держава-агресор. Але журналісти припускають, що такий висновок може бути спробою догодити офіційному Пекіну, що підтримує тісні зв'язки з Москвою.

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"Мирний план" Китаю: що відомо

На річницю повномасштабного вторгнення Росії Піднебесна представила перелік з 12 пунктів, які нібито повинні завершити війну. Однак у них не було конкретних пропозицій, наприклад, як змусити РФ вивести війська з тимчасово окупованих територій.

В НАТО і ЄС розкритикували "мирний план" Китаю. А ось Угорщина і Казахстан підтримали цю ініціативу.

Високопоставлений чиновник Державного департаменту США в кінці лютого підкреслив, що Китай з самого початку підтримував Росію в кривавій війні проти України, хоч і не надавав летальну допомогу.

У МЗС КНР 7 березня зробили наступну заяву про війну: "Або припиняються бойові дії і відновлюється мир і починається процес політичного врегулювання, або у вогонь підливається ще більше масла, і криза ще більше розширюється і виходить з-під контролю".

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