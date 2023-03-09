Здатність агресора продовжувати війну частково визначатиметься зовнішньою підтримкою.

Росія має достатній обсяг ресурсів, щоб продовжувати високоінтенсивну війну проти України протягом ще двох років. Про це на прес-конференції заявив голова військової розвідки Литви Елегіюс Павлавічюс.

"Ресурсів, які є у Росії на даний момент, вистачило б, щоб продовжувати війну з нинішнім напруженням протягом двох років", – заявив він.

При цьому литовський розвідник послався на запаси техніки, боєприпасів та інших озброєнь, якими володіє Росія.

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"Як довго Росія зможе вести війну, також буде залежати від підтримки російських збройних сил з боку таких держав, як Іран, Північна Корея", – додав він.

Війна в Україні - поточна ситуація

Рано вранці 9 березня російський агресор завдав масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Загалом було випущено 81 ракету. Цей обстріл окупанти готували майже місяць.

Водночас ситуація на фронті залишається напруженою. ЗСУ продовжують утримувати Бахмут, який знаходиться під загрозою оточення. У НАТО стурбовані рішенням українського командування, але у Генштабі ЗСУ кажуть, що Захід не має всією повноти інформації.

Завдяки обороні Бахмута та інших стратегічних точок ЗСУ завдають окупантам важких втрат, які сьогодні досягли позначки в 156 тисяч осіб.

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