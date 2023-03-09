Водночас речник командування Повітряних сил ЗСУ зауважив, що ворог має в рази більше авіаційне угруповування, тому Україні зараз потрібна краща техніка, ніж МіГ.

Винищувачі МіГ-29 від Польщі та Словаччини посилять боєздатність парку літаків, які зараз є у Збройних сил України.

Про це на брифінгу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи на прохання ЗМІ інформацію про намір Польщі та Словаччини передати свої Міг-29 Україні.

"Багато що залежить від того, в якому вони (винищувачі) стані. Але будь-яка допомога цією технікою для нас - безумовно хороші новини. Тому що ми зможемо посилити боєздатність того парку літаків, які в нас сьогодні є", - підкреслив Ігнат.

Відео дня

Він зазначив, що зараз на озброєнні ЗСУ є літаки МІГ-29. Разом з винищувачами Су-27 вони виконують бойові завдання.

За словами Ігната, ці літаки періодично потребують нових запчастин, які вже не виготовляють. Тому, на думку Ігната, передані Польщею та Словаччиною МіГи забезпечать зокрема запас донорських запчастин, що допоможе підтримувати в бойовому стані наші літаки. Отже навіть в невеликій кількості МіГи від партнерів стануть поміччю в тому, щоб утримувати нашу авіацію в бойовому стані.

Водночас Ігнат зауважив, що ворог має в рази більше авіаційне угруповування, тому Україні зараз потрібна краща техніка, ніж МіГ-29.

"Міг-29 не має того широкого спектру озброєння, який може ефективно протистояти ворогу в повітрі та знищувати наземні цілі. Цей літак використовує старе радянське озброєння. Тому нам потрібні західні літаки, такі як F16. Це перш за все, щоб захистити наше українське небо від повітряного тероризму крилатими ракетами різних типів, якими сьогодні били по Україні. Бо саме західна техніка, західні винищувачі спроможні завдяки своїм потужним радарам та своїм ракетам новітнім ефективно протистоти і "Shahed", і крилатим ракетам", - заявив Ігнат.

Також , за його словами, західні літаки необхідні, щоб відігнати подалі від наших кордонів російську авіацію, яка запускає крилаті авіабомби, які мають "крила" і летять десятки кілометрів.

"Російські літаки не входять в зону ураження нашої протиповітряної оборони і запускають ці бомби, які є для нас навим викликом. Потрібно задіювати далекобійні зенітно-ракетні комплекси. Необхідні сучасні винищувачі, щоб не допускати появи росіяйської авіації поблизу наших кордонів", - сказав він.

Літаки, зазначив Ігнат, також допоможуть перебити логістику постачання ворогу на окуповані території паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів. А це допоможе деокупувати українські землі.

Авіація для України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Словаччина та Польща можуть за спільною процедурою передати Україні свої винищувачі МіГ-29.

8 лютого президент Володимир Зеленський закликав Велику Британію та інші країни надати Україні бойові літаки. Того ж дня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів. Сунак доручив міністру оборони Бену Уоллесу опрацювати питання про те, які реактивні літаки Британія може передати Україні. Водночас Уоллес зазначив, що Британія не зможе швидко передати Україні бойові літаки.

14 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що надання літаків Україні не є питанням, яке потребує термінового вирішення.

20 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що питання про надання Україні сучасних літаків західного виробництва вже вирішено. За його словами, залишилося сформувати "літакову коаліцію" і здійснити прагматичну оцінку: що краще підійде для України, як підготувати українських фахівців тощо.

7 березня Ігнат повідомив, що Україна Україна вже готує інфраструктуру під "вибагливі західні літаки".

Вас також можуть зацікавити новини: