Експертам Альянсу важко збагнути логіку цієї війни, кажуть в ЗСУ.

Заяви НАТО про те, що окупанти можуть найближчими днями захопити Бахмут Донецької області, свідчать про недостатнєє розуміння ситуації.

Як повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, в НАТО більш звикли до стабілізаційних та миротворчих місій. Саме тому їм важко об'єктивно оцінити реальну ситуацію в Бахмуті.

"Я думаю, що їм до кінця важко збагнути логіку війни тут. Вони чисто прагматично із сухими розрахунками до цього підходять, іноді не розуміючи, що українці за рік у війні напрацювали набагато більшу стійкість, нестандартність дій, потужність тактичних рішень. Я думаю, що іншим потрібно це вивчати. Вони вже вивчають. Думаю, що до таких заяв треба ставитися з повагою, але з розумінням того, що всієї ситуації вони до кінця не розуміють", - сказав Череватий.

За його словами, гарним прикладом того, як в НАТО можуть помилитися із прогнозами, була ситуація у перші дні війни. Тоді в Альянсі вважали, що Київ може впасти за лічені години.

Прогноз НАТО щодо Бахмута

Вчора, 8 березня, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські окупанти у найближчі дні можуть захопити місто Бахмут Донецької області. За його словами, можливе захоплення Бахмута не обов’язково буде відображати настання переломного моменту у війні в Україні.

"Те, чого Росії бракує якісно, вони (росіяни - Ред.) намагаються компенсувати кількісно. Вони зазнали великих втрат. Але водночас ми не можемо виключити, що Бахмут врешті-решт може впасти в найближчі кілька днів", - підкреслив він.

Бої за фортецю-Бахмут точаться вже не один місяць. Західні ЗМІ дізналися, що, за словами чиновника НАТО, у боях за Бахмут РФ втратили щонайменше у пʼять разів більше військовослужбовців, аніж Україна.

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