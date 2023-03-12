Бійці точним ударом "мінусують" окупантів і перетворюють на металобрухт їх техніку.

Український військові мужньо борються з російськими окупантами. Бійці знищують як особовий склад армії РФ, так і їх техніку, і склади.

Військові 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола у Facebook показали яскраві кадри з фронту. Вони за допомогою дронів знаходять позиції росіян і фіксують результати своєї роботи.

На оприлюднених кадрах видно, як українські захисники влучно б'ють по окопах російських загарбників, з яких після удару вже ніхто не виліз.

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Крім того, артилеристи знищили склади з боєприпасами і перетворили на металобрухт російський ЗРК "Бук-М3".

Ситуація на фронті станом на 12 березня - що відомо

За минулу добу, 11 березня, російські окупанти завдали 12 авіаційних та п'ять ракетних ударів, а також 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Всього за добу захисники України відбили 92 атаки противника. Основний метою росіян залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, тому ворог зосереджує свої зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Загальний втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення досягли орієнтовно 159090 чоловік.

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