Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.

За минулу добу противник завдав 12 авіаційних та 5 ракетних ударів.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ. "Протягом минулої доби противник завдав 12 авіаційних та 5 ракетних ударів, два з яких - по місту Запоріжжя. Російські окупанти застосували ЗРК С-300 по об’єкту цивільної інфраструктури. В результаті чого зруйновано одну будівлю. Втрат та поранених серед цивільного населення немає. Окрім того, ворог здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Один з них - по об’єкту цивільної інфраструктури міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення: двоє вбитих та троє поранених", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також наголосили, що ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.

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Удар по Херсону

В суботу, 11 березня, армія РФ знову обстріляла Херсон, внаслідок чого загинули двоє людей, ще кілька отримали поранення. Крім того, через обстріл згоріло кілька легкових автомобілів.

При цьому зранку 11 березня стало відомо, що вночі армія РФ 71 раз відкрила вогонь по Херсонській області. Місто Херсон ворог обстріляв чотири рази.

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