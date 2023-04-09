За тиждень, з 3 до 9 квітня, РФ під час війни з Україною втратила приблизно 3 600 загарбників та 261 одиницю військової техніки й озброєння.
Ліквідовано гвинтокрил супротивників, літак, 63 безпілотники, 38 бойових броньованих машин, 53 артилерійських системи, шість реактивних систем залпового вогню, повідомив перший заступник очільника Міноборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За його даними, також знищено три засоби протиповітряної оборони, 65 одиниць автотехніки, 13 одиниць спецтехніки й 18 танків.
Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати
Увечері 9 квітня Генштаб Збройних сил України повідомив, що росіяни продовжили зосереджувати головні зусилля на тому, щоб наступати на Бахмутському, Лиманському, Мар’їнському й Авдіївському напрямках. За даними Генштабу, там за добу відбито понад 40 атак з боку супротивника.
Генштаб також повідомляв, що наші підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян. Зокрема, захисники України уразили чотири ворожих зенітно-ракетних комплекси.
Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні на 9 квітня становлять приблизно 178 150 загарбників. Крім того, ліквідовані вже 3 636 танків супротивника.