Супротивник, зокрема, втратив понад 50 артилерійських системи, зазначили в Міноборони України.

За тиждень, з 3 до 9 квітня, РФ під час війни з Україною втратила приблизно 3 600 загарбників та 261 одиницю військової техніки й озброєння.

Ліквідовано гвинтокрил супротивників, літак, 63 безпілотники, 38 бойових броньованих машин, 53 артилерійських системи, шість реактивних систем залпового вогню, повідомив перший заступник очільника Міноборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його даними, також знищено три засоби протиповітряної оборони, 65 одиниць автотехніки, 13 одиниць спецтехніки й 18 танків.

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Увечері 9 квітня Генштаб Збройних сил України повідомив, що росіяни продовжили зосереджувати головні зусилля на тому, щоб наступати на Бахмутському, Лиманському, Мар’їнському й Авдіївському напрямках. За даними Генштабу, там за добу відбито понад 40 атак з боку супротивника.

Генштаб також повідомляв, що наші підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян. Зокрема, захисники України уразили чотири ворожих зенітно-ракетних комплекси.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні на 9 квітня становлять приблизно 178 150 загарбників. Крім того, ліквідовані вже 3 636 танків супротивника.

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