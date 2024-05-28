За інформацією BILD, українська армія принаймні один раз використовувала систему Patriot над територією РФ.

США і Німеччина погрожували Україні припинити постачання ракет, якщо вона використає їх для ударів по території Росії, пише Bild.

Як зазначає видання, вимога Заходу про те, що зброя НАТО не може бути використана на території Росії або над нею, працює як величезний мінус проти України - особливо в битві за Харків.

"Говорячи простою мовою: в той час як Росія щодня випускає по Харкову майже 5 000 артилерійських снарядів, Україні не дозволяється випустити у відповідь жодного західного снаряда", - пише Bild.

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Аналогічна ситуація з повітряними ударами. Теоретично, більшість російських авіабаз, що використовуються, мають перебувати в межах досяжності зброї, яку Київ отримав від західних країн. Але жодне з цих озброєнь не може бути використане для знищення літаків російських терористів на землі.

Україна також не може використовувати західні системи ППО проти російських літаків і мусить чекати, доки бомбардувальники випустять крилаті ракети та опиняться над територією України, щоб вразити їх, зазначає видання.

"За інформацією BILD, українська армія принаймні один раз використовувала систему "Patriot" з Німеччини, щоб зробити самостійні дії. Реакція: гнівні дзвінки з Берліна і Вашингтона та погроза припинити постачання зенітних ракет, якщо подібний інцидент повториться", - стверджує Bild.

І хоча останнім часом у західній блокаді нарешті намітилися зрушення, - глави кількох держав заявили, що їхня зброя тепер може бути використана проти російських цілей. Однак багато із задіяних знарядь стріляють американськими снарядами, а США, поряд із Німеччиною, виступають проти такого використання, підкреслює Bild.

Заборона на удари західною зброєю по РФ

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти застосування західної зброї на території Росії. За його словами, він не бачить причин для розширення зони розгортання західної зброї в Україні та відкидає заклики до використання зброї, що поставляється, на території РФ.

Водночас депутати німецького бундестагу з правлячої коаліції та опозиції закликають зняти обмеження для України на удари західною зброєю по об'єктах у РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників зняти обмеження на ураження цілей у Росії.

"Коли ми постачаємо зброю в Україну, вона фактично вже не наша. Вона належить українцям, і вони мають право на самооборону, включно з ураженням законних військових цілей за межами України - на території Росії", - сказав Столтенберг.

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